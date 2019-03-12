Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri ile artan iyimserlik Asya borsalarına da yansırken, endekslerde bugün genel olarak yüzde 1'in üzerinde artışlar kaydedildi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla günü 21.503,69 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 111,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3.100 puanı test etmesi sonrasında gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de kapanışa yakın yüzde 1,1 yükselerek 3.060,31 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 28.917,12 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 kazançla 37.441,36 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 artışla 2.157,18 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:16 Kaynak: AA

Japonya, Asya, Ekonomi
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