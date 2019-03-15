Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

59 dakika önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı. Böylece politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bırakan BoJ, parasal tabanın yıllık 80 trilyon yen artırılması programını da sabit tuttu.

Karar metninde, ihracat ve üretimin diğer ülkelerdeki yavaşlamadan etkilendiği belirtilerek, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma konusundaki kararlılık vurgulandı.

Kararın ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak günü 21.450,85 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 111,7 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.999,43 ve en yüksek 3.048,12 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 1 değer kazandı ve 3.021,75 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 38.047,61 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 yükselişle 29.080,87 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 primle 2.176,11 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi
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