Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı açıklamada, fiyat hedefine ulaşma ivmesinin kaybolması durumunda ek parasal gevşeme konusunun değerlendirileceğini belirterek, "Ek parasal gevşeme kararı alınırsa çeşitli seçenekler değerlendirilecektir. Bu kapsamda tahvil alımlarının artırılması ve daha fazla gevşeme de dahil farklı adımların bileşeni oluşturulabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamalar sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 artışla 21.608,92 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 111,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 3.053,45 ve en yüksek 3.102,52 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla 3.085,84 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi 38.369,01 puanla ve Güney Kore'de Kospi endeksi 2.177,10 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 29.405,79 puanda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi
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