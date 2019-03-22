Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de 48,9 oldu.

Enflasyonun piyasa beklentilerinin altında kalması ve PMI'nın 50'nin altındaki seyrini sürdürmesi, ihracatçıları desteklemek amacıyla zayıf yen politikası izleyen Japon yeninde güçlenmeyi beraberinde getirdi.

Veriler öncesinde 21.713,26 puana kadar yükselen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, negatif verilerin açıklanması ile kazançlarının bir kısmını geri verirken, günü de yüzde 0,1 artışla 21.627,34 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 110,75 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en yüksek 3.107,3 ve en düşük 3.064 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,1 kazançla 3.104,15 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.300,23 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 29.013,28 puanda seyrederken Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.108,95 puanda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Japon, Japonya, Asya, Ekonomi
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