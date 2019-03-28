Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama endişelerinin artması hisse senedi piyasalarından kaçışı beraberinde getirirken, Asya borsaları karışık seyrini üçüncü güne taşıdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yene olan talebin artmasının etkisi ile 20.974,19 puana kadar gerilerken, günü de yüzde 1,6'lık kayıpla 21.033,76 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 110,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin Başbakanı Li Keqiang, bugün yaptığı açıklamada, reel faiz oranları ve şirketler için finansman maliyetlerini düşüreceğini belirterek, ekonomik yavaşlamayla mücadelede yeni adımlar atacaklarının sinyalini verdi. Söz konusu açıklamaya karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 3.000 puanın altına indi ve kapanışa yakın yüzde 0,8'lik düşüşle 2.999,50 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 38.368,68 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 28.795,30 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,8 azalışla 2.128,10 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi
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