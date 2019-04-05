Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

23 dakika önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en yüksek 21.839,18 ve en düşük 21.731,34 puanı görmesinin ardından, yüzde 0,4 artarak günü 21.807,50 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 111,6 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altında dengelendi.

Hindistan Merkez Bankası, dün politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 6'ya çekerken, nötr para politikası duruşunu koruduğunu bildirdi. Bankanın bu kararının ardından Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla kapanışa yakın 38.771,14 puan oldu.

Dün 5 haftanın en yüksek seviyesini gören Güney Kore'de Kospi endeksi, bugün de yüzde 0,1 yükselişle 2.209,61 puanda bulunuyor.

Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:34 Kaynak: AA

Japonya, Asya, Ekonomi
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