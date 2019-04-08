Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya Borsaları, System.String[]
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine dair tarafların pozitif açıklamalar yapması sonrası güne yükselişle başlayan Asya borsaları, gelen kar satışları ile negatife döndü.

Bu gelişmeye ek olarak, Japonya'da dış ticaret ve tüketici güven endeksi verilerinin karışık bir görünüm ortaya koymasının ardından yenin dolar karşısındaki güçlenmesi de dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,2 azalarak günü 21.761,65 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 111,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, ticaret müzakerelerine dair iyimserliğin etkisiyle 3.288,45 puanla 22 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kapanışa yakın kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks, yüzde 0,3 azalışla 3.235,61 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 38.773,08 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.206,88 puanda seyrederken, Asya borsalarından pozitif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2'lik kazançla 29.999,02 puanda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:50 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Hong Kong, Asya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu! YSK Başkanı Sadi Güven: Yargı Süreci Devam Ediyor Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:36:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]