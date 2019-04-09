Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya Borsaları, System.String[]
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla günü 21.802,59 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 111,3 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi en yüksek 3.2151,65 ve en düşük 3.215,70 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla 3.239,66 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,04 azalışla 38.659,33 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 30.116,87 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.213,56 puanda seyrediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:52 Kaynak: AA

Japonya, Asya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum CHP'li Başkanın Odasındaki Erdoğan Portresi Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:01:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]