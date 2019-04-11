Son Dakika Haberleri: Asya Borsaları

Asya Borsaları

1 saat önce

Asya borsaları, karışık seyretti.

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Asya borsaları, karışık seyretti.

Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere paralel yıllık yüzde 2,3'e yükselmesine karşın Şanghay bileşik endeksi, günü yüzde 1,60 kayıpla 3.189,96 puandan tamamladı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,11 artışla 21.711,38 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.224,44 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 azalışla 38.561,11 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,78 değer kaybıyla 29.883,95 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin, taraflardan gelen açıklamalarla devam ettiğini belirterek, Fed tutanaklarında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli belirsizlikler bulunduğunu, bu nedenle faiz adımları konusunda esnek olunması gerektiği vurgusunun öne çıktığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:22 Kaynak: AA
Ekonomi
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