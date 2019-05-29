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Asya borsaları

2 saat önce

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

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Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Jeopolitik riskler, ticaret savaşı endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin gelişmeler yatırımcıların risk iştahını azaltırken, bu durum hisse senedi piyasalarında satış baskısına neden oluyor.
Asya tarafında da veri gündeminin zayıf olmasına karşın Çin'in ABD'nin adımlarına misilleme yapabileceği yorumları ve güvenli liman algısıyla güçlenen Japon yeni, piyasaları negatif etkileyen diğer unsurlar olarak öne çıkıyor.
Gelişmelerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1,21 düşüşle 21.003,37 puandan tamamladı, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,14 değer kaybederek 109,2 seviyelerinde dengelendi.
Asya borsalarından pozitif ayrışan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.890,66 puanı ve en yüksek 2.934,98 puanı görmesi sonrası kapanışa yakın yüzde 0,16 artarak 2.914,70 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,34 azalışla 39.612,29 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 düşüşle 27.250,08 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,25 kayıpla 2.023,32 puanda seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:35 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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