Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
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Asya borsaları

7 dakika önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izledi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından günü yüzde 0,92 değer kaybıyla 8 Şubat'tan buyana en düşük kapanışı olan 20.410,88 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi de günü yüzde 0,30 azalışla 2.890,08 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,84 kazançla 40.048,50 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,28 primle 2.067,85 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 düşüşle 26.859,09 puanda seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:35 Kaynak: AA
Ekonomi
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