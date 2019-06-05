Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
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Asya borsaları

18 dakika önce

Asya borsalarında karışık seyir izledi.

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Asya borsalarında karışık seyir izledi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 primle 20.776,10 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi de günü önceki kapanışın hemen altında 2.861,42 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,46 azalışla 40.083,54 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,10 artışla 2.069,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,46 yükselişle 26.884,93 puanda seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Japonya, Asya, Ekonomi
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