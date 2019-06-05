Asya borsaları

Asya
borsalarında karışık seyir izledi. Japonya
'da Nikkei 225 endeksi alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,80 primle 20.776,10 puandan tamamladı. Çin
'de Şanghay bileşik endeksi de günü önceki kapanışın hemen altında 2.861,42 puandan tamamladı. Hindistan
'da Sensex endeksi yüzde 0,46 azalışla 40.083,54 puanda, Güney Kore
'de Kospi endeksi yüzde 0,10 artışla 2.069,11 puanda ve Hong Kong
'da Hang Seng endeksi yüzde 0,46 yükselişle 26.884,93 puanda seyrediyor.