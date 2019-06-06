Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
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Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında karışık seyir izledi.

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Asya borsalarında karışık seyir izledi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi 21.000 puanı test etmesinin ardından bu seviyelerden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışın hemen altında 20.774,04 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,17 azalışla 2.827,80 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,84 azalışla 39.743,37 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,10 artışla 2.069,11 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 yükselişle 26.939,08 puanda seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Japonya, Asya, Ekonomi
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