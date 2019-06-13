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Asya borsaları

2 saat önce

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

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Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ticaret savaşına ilişkin endişeler yeniden gün yüzüne çıkarken, risk iştahının azalması küresel piyasalarda düşüşü beraberinde getirdi.
Pozitif ayrışan Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.885 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla en yüksek 2.918,42 puanı gördü. Endeks, kapanışa yakın ise yüzde 0,16 değer kazanarak 2.914,14 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, son dönemde güvenli liman olarak görülen yene talebin artması sonrasında satış baskısı altında kalarak yüzde 0,46 geriledi ve 2.914,14 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 108,3 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,57 azalışla 38.528,65 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,78 düşüşle 27.088,15 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 kayıpla 2.103,15 puanda seyrediyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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