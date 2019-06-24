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Asya borsaları

2 saat önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar açısından 28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önemli olacağı yeni haftada, ABD- İran arasındaki gelişmeler ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edecek. Zirveye ilişkin en kritik görüşme ise ticaret savaşı belirsizliğine yön verecek olması dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,13 artışla günü 21.285,99 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 107,4 seviyelerinde dengelendi.
Dar bantta dalgalı bir seyir izleyen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3.000 puanı aşması sonrasında gelen alımlarla yükselişe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,18 primle 3.007,29 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,07 düşüşle 39.165,72 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,07 artışla 28.494,93 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.126,33 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Japonya, Asya, Ekonomi
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