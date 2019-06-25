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Asya borsaları

2 saat önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD ile İran arasında artan gerilim sonrasında küresel hisse senedi piyasalarında düşüşler yaşanırken, yatırımcıların güvenli varlık alımlarıyla başta altın olmak üzere emtia fiyatlarında yükseliş görüldü.
Küresel piyasalardaki negatif havayı devralan Asya tarafında da Hindistan dışında kalan ülkelerde pay piyasaları negatif seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,43 azalışla günü 21.193,81 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yılbaşından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi ve yüzde 0,3 değer kaybıyla 106,98 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 3.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamazken, kapanışa yakın yüzde 0,87 düşüşle 2.982,07 puana geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 artışla 39.231,56 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,17 düşüşle 28.180,64 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.121,64 puanda bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:32 Kaynak: AA
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Asya, Ekonomi
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