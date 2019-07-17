Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsaları, Hindistan hariç geriledi.

Asya borsaları, System.String[]
Asya borsaları, Hindistan hariç geriledi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,31 azalışla 21.469,18 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,20 kayıpla 2.931,69 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 değer kaybıyla 2.072,92 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,13 artışla 39.183,76 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,13 kayıpla 28.581,14 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yaptığı açıklamaların risk iştahını azalttığını söyledi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da 9 milyon kişiyi etkileyen sel 67 can aldı Diagne için müjde Çin'den geldi! Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:19:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]