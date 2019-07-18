Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları, System.String[]
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yeni yaptırımları devreye sokabileceğini açıklaması ve müzakerelerin Çinli teknoloji devi Huawei nedeniyle tıkandığına ilişkin yorumların, piyasalarda ticaret savaşı endişelerini arttırdığını kaydetti.
Öte yandan, Japonya'da ithalat ve ihracat verilerinin beklentilerin altında kalması ve şirket karlılıklarına ilişkin yayımlanan raporlarla artan endişeler, pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,97 azalışla 21.046,24 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,83 kayıpla 2.907,341 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 2.066,55 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 düşüşle 39.121,32 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,65 kayıpla 28.406,92 puan seviyelerinde seyrediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün S-400 anketi: ABD ambargo uygularsa geri adım atılmalı mı? Dolar düşüşünü sürdürüyor! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 12:00:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]