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Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasında yüz yüze gerçekleştirilecek ticaret müzakerelerinin pazartesi günü tekrar başlayacağının bildirilmesi yatırımcılarda iyimserliği artırırken, Asya tarafında pay piyasaları karışık seyretti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini ikinci güne taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,66 artarak 2.918,79 puan oldu.
Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) temmuzda 0,6 puanlık yükselişle 49,6'ya ulaşmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak günü 21.709,57 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 düşüşle 37.759,95 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 kayıpla 2.082,30 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,57 primle 28.628,79 puanda seyrediyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:56 Kaynak: AA
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