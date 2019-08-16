Asya borsaları

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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.
Asya tarafında, Çin'in ABD'nin tarife adımlarına karşılık vereceğine ilişkin haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini yumuşatması ve e-ticaret devi Alibaba Grubu'nun finansal sonuçlarının beklentilerden iyi gelmesi piyasalara pozitif yansıdı.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,85 artışla son 11 günün en yüksek seviyesi olan 2.832,66 puana çıktı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en düşük 20.300,35 puanı ve en yüksek 20.418,80 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,06'lık primle 20.418,81 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,07 değer kazanarak 106,2 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 artışla 37.393,75 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,71 yükselişle 25.676,08 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 düşüşle 1.927,17 puanda seyrediyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:51 Kaynak: AA
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