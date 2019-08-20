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Asya borsaları

21 dakika önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
ABD'nin geçen hafta Çin'e yönelik ek gümrük vergisi artışını 15 Aralık'a kadar ertelemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Çin ile durumun oldukça iyi olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü açıklamasına rağmen artan resesyon endişeleri ve Hong Kong'da devam eden protestolar Asya piyasalarında dalgalı seyrin izlenmesine neden oluyor.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,06 değer kaybıyla 2.881,233 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,55'lik primle 20.677,22 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,17 değer kaybederek 106,5 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,30 düşüşle 37.288,99 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 azalışla 26.262,93 puanda seyrderken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,05 kazançla 1.960,25 puanda tamamladı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Aralık, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:26 Kaynak: AA
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