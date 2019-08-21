Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları, System.String[]
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile bir anlaşma yapmak için hazır olmadıklarını söylemesinin ardından ticaret savaşına ilişkin endişeler artarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifası da Avrupa kaynaklı siyasi riskleri yeniden gündemin odağına taşıdı.
Bu gelişmelerle Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı ve düşük işlem hacimli bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.782-2.799 puan dar bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,06 düşüş kaydederek 2.878,39 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 20.500 puanın altına inerken, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü yüzde 0,28 düşüşle 20.618,57 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 106,5 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 kayıpla 37.188,26 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 gerilemeyle 26.223,41 puanda seyrederken, pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 yükselişle 1.964,65 puanda bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Ortadoğu önerisi: Yeni fikirlere ihtiyaç var Apple'ın kredi kartı hizmete girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:18:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]