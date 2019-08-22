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Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarından net bir sinyal alınamamasının ardından, Asya tarafında yatırımcıların yarınki Jackson Hole konferansı kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelere odaklandığı görülüyor.

Ticaret savaşı cephesine bakıldığında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "biri Çin ile boy ölçüşmeliydi" açıklamasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığından, Washington yönetimine "bizimle iyi geçinin" çağrısı geldi. Analistler, bu gelişmeyi Çin'in ticaret savaşı konusunda sert tavrını koruduğu şeklinde yorumlarken, karşılıklı açıklamaların gelmesinin ticaret savaşına ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını belirtti.

Gelişmelerin ardından, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,12 kazançla 2.883,666 puanda seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,05'lik primle 20.628,01 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,25 değer kaybederek 106,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,62 düşüşle 36.829,59 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,92 azalışla 26.027,57 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,69 değer kaybıyla 1.951,01 puanda kapattı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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