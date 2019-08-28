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Asya borsaları

49 dakika önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin gündemde kalması ile risk iştahı azalırken, veri gündeminin de zayıf olması dolayısıyla yön arayışının öne çıktığı görülüyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik belirsizlik de sürerken, dün Çin Devlet Konseyi ülkede tüketimi artırmaya yönelik kapsamlı adımlar attı. Otomobil alımlarında kısıtlamaları gevşetmeyi değerlendirdiğini bildiren konsey, ayrıca yeni enerji araçları ve akıllı ev aletleri alımları için kredi desteğini teşvik edeceğini açıkladı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.887-2.905 puan bandında hareket etmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,21 düşüşle 2.895,9 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 20.500 puanı test ederken, günü de yüzde 0,11 yükselişle 20.479,42 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,06 değer kazanarak 105,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,40 düşüşle 37.489,43 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,06 kayıpla 25.645,43 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 primle 1.941,60 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:46 Kaynak: AA
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