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Asya borsaları

51 dakika önce

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün Japonya'da açıklanan büyüme verisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,3 ile beklentiler doğrultusunda artması sonrası Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,56 artarak günü 21.318,42 puandan kapattı. Yatay bir seyir izlenen dolar/yen paritesi ise 106,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.000 puanı aşmasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,67 artarak 3.019,76 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,55 primle 37.185,18 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,52 kazançla 2.019,55 puanda seyrederken, negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,06 düşüşle 26.675,74 puanda bulunuyor.

Hong Kong, Japonya, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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