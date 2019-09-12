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Asya borsaları

10 dakika önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

ABD ve Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, küresel çapta pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, şirketlerin Çin'den çıkması ile bu ülkenin tedarik zincirinin kırıldığını ve Çin'in kendileri ile bir anlaşma yapmak istediğini ifade etti.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,75 artarak kapanışa yakın 3.031,24 puan oldu.

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, kabinede geniş çaplı revizyona giderken, 19 bakanlıktan 17'sine yeni isimler atadı ya da görev değişikliği yaptı. Kabine revizyonuna Japonya'da piyasaların pozitif tepki verdiği görülürken, Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,75 yükselerek günü 21.759,61 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,09 değer kazanarak 107,9 seviyelerinden tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,19 artışla 37.342,30 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 düşüşle 27.132,04 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,84 primle 2.049,20 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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