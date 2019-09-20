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Asya borsaları

16 dakika önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin Merkez Bankası, pazartesi günü bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürmesinin ardından bugün de bankalar için uygulanan bir yıllık referans faizini 5 baz puan azaltarak yüzde 4,20'ye çekti.

Şirketlerin borçlanma maliyetini düşürmeyi hedefleyen bu adımın ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,19 artarak 3.004,92 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.200 puan seviyelerini test etmesinin ardından yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ile kazançlarının bir kısmını geri verdi. Endeks, günü yüzde 0,16 yükselişle 22.079,09 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da kurumsal vergilerde indirim yapılacağı haberlerinin ardından Sensex endeksinde hızlı yükseliş yaşandı. Bu gelişmeyle Hindistan rupisi ise dolar karşısında değer kazandı. Kapanışa yakın Sensex endeksi yüzde 4,67 artarak 37.780,48 puan olurken, dolar/rupi paritesi 70,6 seviyelerine gerileyerek son 1,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi 26.458,05 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,54 primle 2.091,52 puanda bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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