Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya borsaları

41 dakika önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları, System.String[]

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya tarafında pay piyasalarının yönü üzerinde ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı temel faktör olmayı sürdürürken, bugün veri gündeminin sakin olması dolayısıyla dalgalı seyrin hakim olduğu görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,98 azalarak 2.977,08 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,3 artışla 39.267,53 puanda, Hong Kong'da Seng endeksi yüzde 0,59 düşüşle 26.279,49 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.091,70 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Japonya'da tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 107,6 ile yatay bir seyir izliyor.

Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSK, Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakime fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle inceleme başlattı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan inceleme başlatılan hakim ve fotoğrafa ilişkin açıklama HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:22:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]