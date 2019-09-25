Asya borsaları

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin Kalkınma Bankası tarafından yayımlanan bir raporda, artan ticaret geriliminin yılın geri kalanı ve 2020'de Asya ekonomilerinin potansiyelinin bir kısmını kötü etkileyeceği belirtilerek, bölgenin bu yıl yüzde 5,4 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.

Raporda ayrıca, ABD-Çin ticaret savaşı ile Japonya- Güney Kore ihtilafları nedeniyle ticarette daha fazla bozulma riski olduğu vurgulandı.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamasının ardından siyasi belirsizlikler gündeme gelirken, bu gelişme de yatırımcı risk iştahının azalmasına neden oldu.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,71 değer kaybederek 2.964,07 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.000 puanın altına inerek bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,36 azalışla 22.020,15 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 107,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,88 kayıpla 38.753,86 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 25.964,69 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 gerilemeyle 2.073,39 puanda seyrediyor.