Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya borsaları

2 saat önce

Asya borsaları haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları, System.String[]

Asya borsaları haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecinin başlatmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler gündemin odağında yer almaya devam ediyor.

Analistler, Trump hakkındaki soruşturmanın, halihazırda ticaret savaşı nedeniyle gergin olan Asya piyasalarına daha fazla oynaklık getirdiğini belirterek, zayıf veri gündemi dolayısıyla siyasi gelişmelere odaklanıldığını kaydetti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.920,93 puanla yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kapanışla yakın yüzde 0,16 arttı ve 2.933,69 puan oldu.

Japonya'da yıllık çekirdek enflasyonun eylülde yüzde 0,5 ile beklentilerin hafif altında kalmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 azalarak 21.878,90 puandan günü tamamladı. Yatay bir seyir izleyen dolar/yen paritesi ise 107,8 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 düşüşle 38.910,50 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,22 kayıpla 25.983,79 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,19 gerilemeyle 2.049,93 puanda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkutan İstanbul depreminin sesi böyle kaydedildi: Önce kırılma sonra titreme sesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız Dolar düşüşünü beşinci güne taşıdı! İşte son durum Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 12:05:50. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]