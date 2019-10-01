Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil süreci siyasi endişelere neden olsa da dün yetkililerden gelen açıklamalar, Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi güne yükselişle başlamasının ardından dünkü kayıplarını telafi etti ve günü de yüzde 0,59 artışla 21.885,24 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 108,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi, gün boyunca oldukça dalgalı bir seyir izlemesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,04'lük kazançla 38.683,82 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,45 yükselişle 2.072,42 puanda seyrediyor.

Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.