Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Haber

Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsaları, System.String[]

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Pay piyasalarında, gelecek hafta gerçekleşecek ABD-Çin ticaret müzakereleri öncesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmeler, Brexit belirsizliği ve Hong Kong'daki protestoların yatırımcı risk iştahını azaltan önemli etkenler olarak öne çıktığı görüldü.

Öte yandan dün Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışma sonucu bir göstericinin yaralanması, bölgeye ilişkin endişeleri artırdı.

Azalan risk iştahı ile gelişmiş ülke tahvillerine talep artarken, pay piyasalarında sert düşüşler görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün 21.725-21.795 puan bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,49 düşüşle 21.778,61 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,6 seviyelerinde dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,15 azalışla 26.052,34 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,95 kayıpla 2.031,91 puanda seyrediyor.

Çin ve Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Ali Erbil, gecelerde 22 yaşındaki bir güzelle görüntülendi
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Donald Trump, hakkındaki görevden alma soruşturmasının darbe olduğunu söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 12:08:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]