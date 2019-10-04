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Asya borsaları

3 saat önce

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya tarafında, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki gelişmeler takip edilirken, Hindistan Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı.

Politika faizini 0,25 puan azaltarak yüzde 5,15 ile 9 yılın en düşük seviyesine çeken banka, büyümeyi canlı tutmak ve enflasyonun hedef aralığında seyretmesini sağlamak için gerektiği müddetçe uygun politika duruşuna devam edeceklerini bildirdi.

Faiz kararının ardından Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,16 düşüşle 38.045,48 puanda seyrederken, dolar/rupi paritesi yüzde 0,2'lik gerilemeyle 70,9 seviyelerinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,65 kayıpla 25.678,67 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 azalışla 2.023,77 puanda bulunuyor.

Bugün sakin bir seyir izlenen Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,32 değer kazanarak günü 21.410,20 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 106,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin piyasasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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