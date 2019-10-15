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Asya borsaları

36 dakika önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve Çinli yetkililer arasında ticaret müzakereleri devam ederken, konuya ilişkin pozitif haber akışının hafiflemesi Asya tarafında pay piyasalarında pozitif fiyatlamaların azalmasını ve dalgalı bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.

Çin'de enflasyon eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış kaydetti. Beklentilerin üzerinde artan enflasyon ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser fiyatlamaların azalması ile Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,48 değer kaybederek 2.993,46 puan oldu.

Japonya'da ise bugün açıklanan sanayi üretimi verisi ağustosta yıllık yüzde 4,7 ile beklentiler düzeyinde gerilerken, Nikkei 225 endeksi yüzde 1,87 artışla günü 22.207,21 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,4 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,77 primle 38.504,07 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 düşüşle 26.495,46 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise 2.068,17 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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