Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları

Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları, System.String[]

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamalar, devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varılabileceği beklentilerini artırdı. İyimserliğin artması ile Asya pay piyasaları, Hindistan hariç pozitif seyretti.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,5 artarak 2.954,38 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,25 yükselerek günü 22.548,90 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi, 39.426,47 puanla son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,13 azalarak 39.247,18 puana indi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 primle 26.794,58 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,16 kazançla 2.088,86 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Barış Pınarı Harekatı yorumu: İki gün çatışmamış olsalar anlaşma olur muydu bilmiyorum
Ronaldo'nun Instagram hesabını kiralamak için 100 milyon euro teklif ettiler Akşener'in Trump benzetmesi sosyal medyada gündem oldu: Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlere verilen süreyle ilgili konuştu: Söz tutulmazsa operasyon devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:39:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]