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Asya borsaları

1 saat önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya tarafında bölge ekonomilerine ilişkin veri gündeminin zayıf olması ve ticaret müzakerelerine dair zayıflayan haber akışının etkisiyle pay piyasalarında hafta başından bu yana hakim olan karışık seyrin devam ettiği görüldü.

Japonya'da bugün açıklanan imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya göre 0,4 puan azalarak 48,5'e geriledi. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI ise 2,5 puan düşüş kaydederek 50,3 oldu.

Endekslerdeki gerilemeye karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,55 değer kazanarak günü 22.750,60 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise 108,7 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, ticaret müzakerelerine ilişkin yeni bir haber akışının olmaması ile dünkü düşüşüne bugün de devam etti ve kapanışa yakın yüzde 0,12 azalarak 2.938,03 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,08 düşüşle 39.026,73 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,60 primle 26.725,32 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,24 kazançla 2.085,66 puanda seyrediyor.

Japonya, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:12 Kaynak: AA
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