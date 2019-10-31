Asya borsaları

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının ardından Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Fed, dün akşam politika faizini 25 baz puan indirerek beklentiler doğrultusunda yüzde 1,50-1,75 bandına çekerken, BoJ da para politikasında değişikliğe gitmedi.

Buna karşın yeni bir sözle yönlendirmeye başvuran BoJ, "Banka, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının, fiyat istikrarı hedefine ulaşma yolundaki ivmenin kaybedilme ihtimaline dikkat etmek gerektiği sürece mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda BoJ, daha önce vurguladığı "Mevcut çok düşük seviyedeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedeflemektedir." yönlendirmesini karar metninden çıkardı.

Öte yandan, Japonya ekonomisine ilişkin enflasyon ve büyüme beklentilerini de düşüren BoJ, 2019 mali yılı için enflasyonun yüzde 0,7 ve büyümenin ise yüzde 0,6 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.

Kararların ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,37 değer kazanarak günü 22.927,04 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 kayıpla 108,7 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, düşüşünü 3'üncü güne taşırken kapanışa yakın yüzde 0,33 azalarak 2.929,62 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,47 artışla 40.241,99 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,78 primle 26.875,22 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 yükselişle 2.085,56 puanda seyrediyor.