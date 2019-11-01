Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ekimde önceki aya göre 0,3 puan artarak 51,7'ye yükselmesiyle Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1 değer kazanarak 2.958,20 puan oldu.

Japonya'da ise yenin dolar karşısında değer kazanmasının negatif etkisiyle gerileyen Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,3 düşüşle 22.850,77 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 107,890 ile 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 108 sınırında dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 azalışla 40.106,10 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 primle 27.086,27 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 kazançla 2.100,20 puanda seyrediyor.