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Asya borsaları

7 saat önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde Hindistan hariç pozitif bir seyir izlendi.

ABD ve Çin yetkilileri arasında devam eden ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği ve kısa süre içinde anlaşma imzalanabileceği yönündeki haberler ile Asya tarafında pay piyasaları pozitif seyretti.

Söz konusu gelişme ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,54 artarak 2.991,56 puan oldu.

Dün tatil dolayısıyla pay piyasalarında işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da, Nikkei 225 endeksi bugüne hızlı yükselişle başladı. Endeks, 23.328,52 puanla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından günü de yüzde 1,76 primle 23.251,99 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,41 düşüşle 40.136,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,21 yükselişle 27.604,64 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 kazançla 2.142,64 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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