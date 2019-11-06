Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları

Asya borsaları

6 saat önce

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları, System.String[]

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Veri gündeminin zayıf olması nedeniyle ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı, Asya tarafında pay piyasalarına yön veren temel konu olmayı sürdürüyor.

Ticaret anlaşmasının nerede imzalanacağı konusunun tartışıldığı dönemde, Çin'in nihai anlaşma için tarifelerin kaldırılmasını istediği yönündeki haberler yatırımcılarda kafa karışıklığına neden olurken, söz konusu belirsizlik Asya borsalarında karışık seyri beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,43 gerileyerek günü 2.978,60 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 23.352,56 puanla Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü yüzde 0,22 artışla 23.303,82 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,18 değer kaybıyla 109,87 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,73 artışla 40.451,53 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,08 düşüşle 27.660,39 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 yükselişle 2.144,15 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 18:02:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]