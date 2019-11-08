Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları

Asya borsaları

8 saat önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsaları, System.String[]

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine odaklanan küresel pay piyasalarında bir anlaşma sağlanacağına dair iyimserlik fiyatlanmaya devam ederken, Asya borsalarında hafta başından bu yana hakim olan karışık seyrin bugün de sürdüğü gözleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.000 puanı test etmesinin ardından gelen kar satışlarıyla kapanışa yakın yüzde 0,49 değer kaybetti ve 2.964,18 puan oldu.

Hafta başından bu yana yükseliş trendinde bulunan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, kuvvetli direnç olarak öne çıkan 23.500 puanın üzerini görmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü yüzde 0,26 primle 23.391,87 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise dün 5,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 109,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 kazançla 40.722,95 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,79 düşüşle 27.627,69 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 gerilemeyle 2.137,23 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
ABD askerlerinin 'N'olur gitmeyin' diye boynuna sarılan YPG'li teröristler, Türk askerine taş fırlattı Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 18:49:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]