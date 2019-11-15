Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları

6 saat önce

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsaları, System.String[]

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri piyasaların gündeminin odağındaki yerini korurken, bir anlaşmaya yakın olunduğu yönündeki açıklamalara karşın tarifelerin kaldırılmasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,43 değer kaybederek 2.897,37 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,70 artarak 23.303,32 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,51 artışla 40.495,87 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 yükselişle 26.389,11 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,07 primle 2.162,18 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Rus birlikleri, suriye'de abd'nin terk ettiği üsse ulaştı Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:29:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]