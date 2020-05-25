Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir seyir izlendi.

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulamada olan olağanüstü halin, vaka sayısında görülen azalış sebebiyle bugün itibariyle kaldırılabileceği beklentisi ile Nikkei 225 endeksi güçlü yükseldi. Endeks günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 20.741 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 107,7 seviyelerinde dengelendi.

ABD ile Çin'li yetkililer arasındaki gerilim ise artmaya devam ediyor. Çin Dış İşleri Bakanı Wang Yi pazar günü yaptığı açıklamada ABD'deki bazı yetkililerin yeni bir "soğuk savaş" için uğraştıklarını söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi ile ilgili ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla yeni kararlar alacağını duyurmasının ardından dün, göstericiler Kovid-19 salgının başladığı ocak ayından bu yana ilk kez polisle çatıştı. Dolar/Yuan paritesi bu gelişmelerden sonra Aralık 2019'dan bu yana en düşük seviye olan 7,1393 seviyesinden işlem görüyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise gün içinde 2.802 puanla yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesine düşse de, kapanışa yakın kayıplarını telafi ederek önceki kapanışın hafif üzerinde 2.815 puanda dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 değer kaybıyla 22.871 puana geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise küresel bazda ekonomilerin yeniden açılacağına yönelik adımlarla birlikte olumlu bir seyir izleyerek yüzde 1,2 yükselişle 1.995 puanda bulunuyor.

Hindistan pay piyasalarında tatil nedeniyle bugün işlem yapılmıyor.