Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarıyla artan belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına yönelik tedirginlikler öne çıksa da yeni haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini söyledi.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) attığı zorunlu karşılık adımının piyasaları likidite anlamında desteklediğini belirten analistler, PBoC'un, 15 Temmuz'da itibaren geçerli olacak şekilde zorunlu karşılık oranlarını 0,5 puan düşürmesinin ardından piyasaya 1 trilyon yuanlık likidite sağlanacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da çekirdek makine siparişleri mayısta, bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak beklentileri aştı.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,67 artışla 3.547 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi günü yüzde 0,83 yükselişle 7.333 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 değer kazancıyla 3.246 puandan kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,25 primle 28.569 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,02 azalışla 110,12 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,44 artışla 52.614 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,76 yükselişle 27.482 seviyelerinde bulunuyor.