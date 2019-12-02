Son Dakika Haberleri: Asya borsaları alış ağırlıklı seyretti
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Asya borsaları alış ağırlıklı seyretti

7 saat önce

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de kasım ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,8 ile marttan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 artarak 2.873,32 puan oldu.

Japonya'da ise imalat sanayi PMI kasımda bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 48,9'a yükseldi. İmalat sanayide pozitif gelişmeye işaret eden verinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,01 yükselerek 23.529,50 puandan günü tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,09 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,08 kazançla 40.950,11 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,36 primle 26.441,96 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 artışla 2.091,92 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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