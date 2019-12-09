Asya borsaları alış ağırlıklı seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin devam etmesiyle pay piyasalarında pozitif hava etkili oldu.

Çinli yetkililerin, ABD'den tarım ürünleri ithalatına uygulanan tarifeden vazgeçmeyi planladığı yönündeki haberler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret anlaşmasının 2020'deki seçimlerden sonraya kalabileceği yönündeki söylemlerine karşın piyasalarda iyimserliğin sürmesini sağladı.

Öte yandan, Çin'de ihracat verisi, kasımda yüzde 1,1 gerileyerek düşüşünü sürdürdü.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yatay bir seyirle 2.912,296 puan oldu.

Japonya'da açıklanan 3'üncü çeyrek GSYH verisinin, önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 artarak beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,33 değer kazancıyla 23.430,70 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,6 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 artışla 40.533.41 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,05 yükselişle 26.511,83 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,33 kazançla 2.088,65 puandan tamamladı.

Analistler bu hafta yatırımcıların gündeminde, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankasının (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının bulunduğunu kaydetti.