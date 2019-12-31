Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları Çin hariç geriledi

6 saat önce

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları Çin hariç geriledi, System.String[]

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

2019'un son işlem gününde Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini sürdürerek 3.051,68 puanı görürken, kapanışa yakın yüzde 0,33 primle 3.050,12 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 azalışla 41.443,13 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,46 düşüşle 28.189,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,30 kayıpla 2.197,67 puanda seyrediyor.

Japonya piyasalarında yeni yıl tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,14 değer kaybıyla 108,7 seviyelerinde hareket ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti
Ahmet Bulut'tan Talisca için Galatasaray açıklaması: Guangzhou onu bırakmaz Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
17:03 Başkan Büyükgöz yılın son iş yeri açma ruhsatını verdi - Son Dakika Ekonomi
16:44 Altının kilogramı 291 bin 300 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi
16:36 Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:25 Başkan Akay, "Kayseri Şeker yasasının değiştirilemez tek maddesi, çiftçimizin ve çalışanlarımızın... - Son Dakika Ekonomi
16:06 Ford elektrikli aracı için sipariş almayı durdurdu - Son Dakika Ekonomi
15:04 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Son Dakika Ekonomi
14:52 İstanbul Havalimanı'nda pankartla yolcu karşılama dönemi sona erdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:13:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]