Asya borsaları Çin hariç geriledi
10 dakika önce
Asya borsalarında, 3 günlük hızlı yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla bugün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Asya borsalarında, 3 günlük hızlı yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla bugün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:04
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