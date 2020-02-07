Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç geriledi

10 dakika önce

Asya borsalarında, 3 günlük hızlı yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla bugün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları Çin hariç geriledi, System.String[]

Asya borsalarında, 3 günlük hızlı yükselişin ardından gelen kar satışlarıyla bugün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:04 
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