Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç geriledi

7 saat önce

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları Çin hariç geriledi, System.String[]

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e yükselirken, kesinleşen vaka sayısı 11 bin 633'ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465'e çıktı. Vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesine karşın farklı ülkelerde de salgına yakalanan kişi sayısının artması küresel risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, bugün Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta önceki aya göre 1,2 puan azalarak 47,6 ile daralmaya işaret etti. Ülkede enflasyon, beklentiler doğrultusunda ocakta aylık yüzde 0,8 arttı, sanayi üretimi endeksi ise tahminlerin altında kaldı.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,39 azalarak 23.386,74 puandan haftayı kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,36 değer kaybıyla 111,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise Asya borsalarından pozitif ayrışarak yüzde 0,31 artışla gün sonunda 3.039,67 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 azalışla 41.170,12 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,09 düşüşle 27.308,81 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 kayıpla 2.162,84 puandan günü tamamladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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