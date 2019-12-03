Son Dakika Haberleri: Asya borsaları Çin hariç negatif seyretti
Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç negatif seyretti - Son Dakika Ekonomi

Asya borsaları Çin hariç negatif seyretti

6 saat önce

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsaları Çin hariç negatif seyretti, System.String[]

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

ABD ile Çin arasında bu ay bir ticaret anlaşması imzalanmaması halinde gümrük tariflerin artırabileceği yönündeki ABD kaynaklı haberler, Asya piyasalarında satış baskısı yarattı.

Haberlerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.857,32 puanla 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, kapanışa yakın kayıplarını telafi etti ve yüzde 0,31 artarak 2.884,70 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,64 azalarak 23.379,81 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,13 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,57 düşüşle 40.570,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 kayıpla 26.401,30 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 gerilemeyle 2.084,07 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar
Cinsel istismar suçundan yargılanan Yunan milyarder 58 milyon dolar ödeyecek Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı NATO Genel Sekreteri: Türkiye sorununun Londra'da çözüleceğinin sözünü veremem

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 17:43:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya borsaları Çin hariç negatif seyretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]